Sanremo. Sono in corso gli ultimi preparativi sulla passeggiata del Sud Est per predisporre l’area all’arrivo, previsto per domani mattina, dei moduli prefabbricati che andranno a ospitare le scuole medie Pascoli almeno per tutto l’arco del prossimo anno scolastico.

Questa mattina gli operai stanno terminando la messa in sicurezza rimuovendo i pali della luce e le piante più vecchie poste a lato mare e che saranno ricollocate dal lato opposto, lungo la ciclabile.

I moduli abitativi della ditta Algeco, aggiudicataria dell’appalto del valore di circa 600 mila euro, in buona parte finanzianti da una donatrice di nazionalità russa, devono essere pronti per il 16 di settembre, giorno d’inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico di Regione Liguria.

I prefabbricati, in seguito al parere rilasciato dai vigili del fuoco, non andranno più a costituire un blocco unico lungo 100 metri ma quattro sezioni distinte separate da 3-4 metri ciascuna della lunghezza di 150 metri l’una.