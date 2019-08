Scontro macchina-moto sull’Aurelia. Due sooteristi feriti, l’automobilista se ne va senza attendere la polstrada

Ospedaletti. Scontro tra auto ed uno scooter sull’Aurelia all’ingresso di ponente della Città delle Rose.

All’altezza della Statua dei Delfini, verso le 14.30, un Honda SH bianco, con a bordo una giovane coppia, per motivi in base di accertamento da parte della polstrada, si è scontrato in fase di sorpasso con una Volkswagen Passat nera. Nell’urto i due sono finiti a terra ferendosi, in maniera non grave. Gli operatori del 118 li hanno trasportati all’ospedale di Sanremo in codice giallo.

Chi era a bordo dell’auto invece, ha pensato bene di spostare la vettura, andare al bar e poi abbandonare il luogo dell’incidente senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.