Scomparsa di Giuseppe Mauro Torelli, il cordoglio di Sinistra Italiana Imperia

Imperia. Il cordoglio di Sinistra Italiana Imperia per la scomparsa di Giuseppe Mauro Torelli:

«Le compagne e i compagni di Sinistra Italiana della provincia di Imperia esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell’on. Giuseppe Mauro Torelli, un protagonista della storia della sinistra e della storia della città di Imperia di cui è stato un mai dimenticato sindaco.

Tanti di noi hanno condiviso molte battaglie dell’on. Torelli, e dalle sue lotte abbiamo tratto un insegnamento fondamentale: l’importanza di non smobilitare mai, di mantenere, anche nelle circostanze avverse, la convinzione necessaria per difendere i valori e i principi della sinistra.

Il suo esempio ci ha anche spinto a conservare la fermezza indispensabile per difendere le istituzioni, i dettami costituzionali, in sostanza la pienezza democratica nel nostro paese. Il libro che Mauro ha scritto sulla sua esperienza politica “Viaggio tra generazioni e politica” è una fonte di informazione essenziale per la storia imperiese del secondo Novecento, ma anche il ritratto di uno dei pochi politici che ha cercato di togliere dal localismo la nostra provincia e proiettarla in una dimensione più grande.

Ci mancherà il rigore di Mauro, la sua vasta cultura politica e storica, la sua capacità di lettura della realtà. Ci mancherà la sua ironia. Ci uniamo al dolore della moglie Angela, del figlio Sandro e di tutta la sua famiglia».