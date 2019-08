«Sapete come consolare gli anziani»: il grazie di Daniela e Massimo agli operatori della casa di riposo di Dolceacqua

Dolceacqua. Da oltre cinque anni la signora Adriana era ricoverata presso la casa di riposo San Giuseppe di Dolceacqua, dove la settimana scorsa è passata a miglior vita. I figli, Daniela e Massimo Clerici, e gli altri familiari hanno voluto scrivere una lettera per ringraziare i responsabili, il personale e i volontari della fondazione San Giuseppe per tutte le cure e l’affetto dimostrato nei suoi confronti:

«Cari tutti operatori della casa di riposo, vi ringraziamo profondamente per l’affetto e per la professionalità dimostrata nei confronti della nostra mamma, le siete stati vicino, l’avete fatta sentire amata anche con una semplice carezza o con un complimento, siete riusciti a darle quel sorriso sincero che certo non dimenticheremo.

Siete una grande famiglia, grazie al vostro conforto le avete fatto passare questi ultimi anni della sua vita nel migliore dei modi possibili.

Voi sapete come consolare una persona anziana: con una parola, un bacino e molte altre attenzioni che non negate mai a nessuno».