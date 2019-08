Sanremo. E’ un 33enne di Sanremo, Enrico Creta, il giovane disperso in mare da ieri sera quando, a bordo di un gommone partito dal Porto Vecchio della ‘Città dei Fiori’ si è diretto ad Aregai per pescare.

Molto conosciuto a Sanremo, il trentatreenne pratica pesca subacquea in apnea.

A lanciare l’allarme, nella tarda serata di ieri, sono stati i suoi genitori che non l’hanno visto rincasare. Per tutta la notte lo hanno cercato i militari della Guardia Costiera, impegnati in una perlustrazione nello specchio acqueo che da Santo Stefano al Mare raggiunge il confine con la Francia sia a bordo della motovedetta della Capitaneria che con l’elicottero.

Alle 4 del mattino, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il fucile da pesca subacquea del giovane: era sul fondale a meno di un miglio marittimo a largo del porto di Aregai, nello stesso punto in cui la Guardia Costiera aveva trovato il natante.