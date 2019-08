Sanremo. L’ultimo atto di vandalismo contro i “tuboni” arancioni chiamati comunemente Velo Ok si è consumato l’altra notte in corso Marconi, dove il dispositivo deterrente è stato letteralmente capitozzato dai vandali che ne hanno gettato la testa sulla ciclabile.

Da un paio di giorni, infatti, il velox adattabile che può essere attivato in qualsiasi momento dalla polizia municipale, giace come una sorta di cestino gettacarte sul marciapiede del rettilineo in cui si trova la corsia dedicata alle corriere.

Solo poche ore prima al Velo Ok era stato sostituito l’adesivo che simula la telecamera, a sua volta strappato pochi giorni dopo l’installazione.