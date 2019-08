Sanremo, uomo trovato morto in casa a San Giacomo

Sanremo. Un uomo di 78 anni, che abitava da solo in località San Giacomo, è stato trovato morto in casa. E’ successo nella tarda mattinata di oggi. Non si conoscono al momento le cause del decesso, sopraggiunto per un malore o forse per un incidente domestico. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo si sarebbe arrampicato su una scala interna per affacciarsi da un abbaiano. E’ lì che i soccorritori, allertati dai vicini, lo hanno trovato esanime.