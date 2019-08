Sanremo, una lettrice ringrazia il personale dell’ospedale

Sanremo. La famiglia di Maria Moreno di Ceriana ringrazia sentitamente il personale dell’ospedale della città dei fiori:

«Scrivo queste poche righe spinta da un sincero sentimento di gratitudine. In un momento in cui si sente spesso parlare di malasanità in Italia, ho potuto invece constatare l’elevato livello di competenza e professionalità dei sanitari in servizio presso l’ospedale di Sanremo. Mi riferisco in particolare sia al reparto di pronto soccorso che Medicina 1, dove sono stata ricoverata per circa un mese.

Con mio marito e le mie figlie desideriamo ringraziare tutto il personale medico, paramedico, infermieristico, oss, tutti indistintamente per la serietà e la grande umanità, tutti sempre pronti ad aiutarci ad alleviare il disagio della malattia e del ricovero, con cortesia e grandi sorrisi. Grazie di vero cuore per ciò che siete e per ciò che fate. Siete stati eccezionali. Con riconoscenza Maria, Mimmo, Claudia e Patrizia».