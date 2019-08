Sanremo, una lettrice: «Il comune non ci ha fornito i bidoni condominiali»

Sanremo. Una lettrice segnala che, nonostante abbia informato le autorità competenti un anno fa, l a situazione in un condominio di via Dante non è cambiata.

«Il comune non ci ha fornito di bidoni condominiali né vuole dislocare la raccolta lontano dal portone di un condominio di circa 50 alloggi e due esercizi commerciali di generi alimentari – segnala la cittadina – I bidoni personali si preferisce non esporli, visto che l’angolo è crocevia di cani, con relativa urina sugli stessi. Il marciapiede viene lavato ad ogni pulizia della scala, ma il percolato non va via, ci vorrebbe l’idropulitrice e comunque alla raccolta successiva se ne produrrebbe di nuovo. Tutto ciò lo faccio presente dall’anno scorso, dal mese di settembre, a Sindaco, Amaie energia, Ufficio d’igiene, ma nessuno ha mai provveduto».