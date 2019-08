Sanremo. Difficoltosi e lunghi soccorsi, quelli messi in atto ieri dalla Guardia Costiera di Sanremo per salvare una famiglia di turisti stranieri in balia delle onde a largo delle coste di Bordighera, dove l’impeto di un maroso ha divelto il vetro e la plancia del motoscafo a bordo del quale si trovavano un uomo, due donne e una bambina.

Il conduttore dell’unità un cittadino russo di 49 anni, ferito a causa dell’evento e impossibilitato a governare l’imbarcazione ha contattato la Guardia Costiera che è intervenuta, sotto il coordinamento della sala operativa di Imperia, con la motovedetta CP864 partita dal porto di Sanremo. L’equipaggio dello yatch era composto dall’uomo traumatizzato, che ha riportato fratture craniche e alle costole, illesi i restanti membri, tutti tratti tempestivamente in salvo dalla motovedetta che, dopo aver trasbordato i diportisti li ha riportati a terra, affidandoli alle cure dell’ospedale Borea.

Nel frattempo a bordo dell’unità sinistrata, che a causa della forte intensità del moto ondoso e della completa avaria ai comandi, rischiava di infrangersi sulla scogliera frangiflutti antistante Bordighera, sono rimasti due militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo ed un ormeggiatore di Portosole che, dirottando sul posto uno yacht già nelle vicinanze, riuscivano ad evitare l’impatto con la scogliera, e quindi il verosimile affondamento dell’unità con immaginabili conseguenze ambientali e rischi per la sicurezza della navigazione. Le difficili e delicate operazioni di rimorchio, assistite nelle fasi finali dalla motovedetta CP864 della Guardia Costiera di Sanremo, si sono concluse solo in tarda serata nel porto di Sanremo dove proseguiranno le verifiche dell’Autorità Marittima per accertare le cause e le dinamiche dell’evento.

Un’immagine dei soccorsi



Si raccomanda di informarsi sempre delle condizioni meteomarine prima di intraprendere la navigazione o di allontanarsi dalla costa con mezzi come surf, windsurf, pedalò, kitesurf, canoe. Tali condizioni infatti non devono essere proibitive in base alla propria forza e capacità di gestione di tali mezzi o non adatte al tipo di imbarcazione utilizzata.