Sanremo, trasporto pubblico in lutto per la morte di Carlo Piacenza

Sanremo. Il mondo del trasporto pubblico è in lutto per la morte, a 79 anni, di Carlo Piacenza.

«E’ stato direttore prima della Stel, ai tempi in cui viaggiavano i filobus, e poi di Riviera Trasporti», lo ricorda Achille Pennellatore, appassionato di trasporto pubblico e autore del libro ‘Polvere di Stel’, la cui introduzione è stata scritta proprio da Piacenza.

«Carlo era appassionatissimo del suo lavoro che svolgeva con grande dedizione – aggiunge Pennellatore – Era buono e generoso, sempre disponibile e pronto a dare una mano a chi lo conosceva. Ha aiutato noi studiosi del settore a preservare i vecchi filobus. Era talmente bravo nel suo lavoro che quando a Genova era stata ripristinata la filovia AMT lo avevano chiamato per un parere tecnico».

I funerali di Piacenza avranno luogo venerdì 2 agosto alle 10,30 nella parrocchia di Nostra Signora della Mercede, nel quartiere di San Martino a Sanremo.