Sanremo. Saranno undici le squadre che disputeranno la 61° edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – 1° Trofeo ORP – Olearia Riviera di Ponente, in programma allo stadio Comunale di Sanremo, dal 28 al 31 agosto. Cinque top club (Empoli, Genoa, Parma, Livorno e Monaco), quattro compagini locali (Sanremese, Imperia, Ventimiglia e Savona), e altre due rappresentative straniere provenienti da Francia e Algeria (Saint Jean Beaulieu e Skikda).

«Tra le novità di quest’anno abbiamo una squadra in più: saranno infatti undici, tra le quali tre estere – annuncia la Sanremese – E’ stato scelto di farlo per un gruppo di ragazzi di un anno di meno. Siamo sicuri che per loro sarà un bel inizio. Inoltre ci sarà una nuova coppa: la “Coppa del Mediterraneo”, oltre ai premi per il “capocannoniere”, il “migliore allenatore”, il “migliore giocatore” e “migliore portiere” e al 1° Trofeo ORP – Olearia Riviera di Ponente in palio per la squadra vincitrice».

Il torneo si articolerà in due fasi: una prima fase eliminatoria vedrà sei squadre divise in due gironi, A (con Sanremese, St Jean Beaulieu e Imperia) e B (Skikda, Savona e Ventimiglia). Le sei partite dei due raggruppamenti si disputeranno mercoledì 28 agosto dalle 16 alle 21.

Giovedì 29 agosto, dalle 16 alle 21, le vincenti dei due gironi A e B affronteranno in un girone denominato “Mediterraneo” Monaco e Genoa, mentre venerdì 30 agosto, nel girone “Pro” incroceranno i tacchetti l’Empoli campione in carica della scorsa edizione, il Livorno e il Parma.

Sabato 31 agosto sono in programma le tre finali, per il 5/6 posto (ore 14), per il 3/4 posto (ore 15.15) e per il 1/2 posto (ore 16.30). Nel corso delle eliminatorie le gare saranno di un tempo unico di 40 minuti e, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore. Le finali per il 5/6 posto e per il 3/4 posto saranno giocate con 2 tempi da 30 minuti, mentre la finalissima per il 1/2 posto si giocherà con 2 tempi da 40 minuti.

La 61° edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – 1° Trofeo ORP – Olearia Riviera di Ponente ha il patrocinio del Comune di Sanremo e si avvale di tre prestigiosi partner, Wyscout, LFScouting e Tuttosport.

Wyscout è una piattaforma di scouting fondata nel 2004 e usata oggi da quasi tutte le squadre professionistiche e di serie D. LFScouting è un’applicazione multilingua progettata per facilitare il lavoro degli scout e dei coach che raccoglierà in un unico database tutte le informazioni sui calciatori e sulle partite del torneo ed è una novità di questa edizione. Anche quest’anno, invece, il quotidiano sportivo torinese “Tuttosport” seguirà la manifestazione con due speciali in edicola martedì 27 agosto e domenica 1 settembre.