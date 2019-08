Sanremo. Grande successo al Moac per “Estetica è” scuola di formazione.

Ieri sera dalle 18 in poi Mara Zeloni, nell’area eventi, ha omaggiato trattamenti alle persone presenti al Moac. In collaborazione con una ex allieva della scuola, Simona Vitanza titolare del centro estetico di via Verdi a Sanremo, ha svolto una dimostrazione di un trattamento innovativo: un laser infrarosso che rigenera a livello cellulare, non ha controindicazioni ed è solo a uso estetico.

Presso la scuola di formazione sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi accademici. Per informazioni chiama 366 2620640.