Sanremo. E’ di un 72enne ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 17.30 sulla strada statale Aurelia. A Pian di Poma, all’altezza del bivio per il Tiro a Volo lo scooterista, sembra in fase di sorpasso, ha urtato un’auto che procedeva in senso opposto.

E’ stato soccorso dal 118. Non è grave. Sul posto sono intervenuti anche polizia locale e carabinieri.