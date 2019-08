Sanremo, scomparsa di Enrico Creta: il cordoglio dell’istituto “C. Colombo”

Sanremo. «A titolo personale, come suo antico insegnante di Lettere, e a nome dell’Istituto “C. Colombo” di Sanremo, come preside reggente, vorrei ricordare affettuosamente Enrico Creta, già vivace studente dei Geometri,

e mandare ai suoi cari un forte abbraccio. Enrico stai in pace».

E’ questo il messaggio di Beppe Monticone, preside dell’Istituto “C. Colombo”, rivolto al sub di 33 anni morto a seguito di un’immersione mentre pescava in apnea a largo di Santo Stefano al Mare, davanti al porto di Aregai.