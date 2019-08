Sanremo, rottura dell’acquedotto in zona Ariston: costretto alla chiusura l’Oviesse

Sanremo. Un nuovo guasto all’acquedotto in via Matteotti mette in ginocchio sia il bar del teatro Ariston che l’Oviesse. Anche il centro commerciale ha dovuto in mattina abbassare la saracinesca per i disagi arrecati ai propri spazi commerciali dalla rottura della condotta avvenuta questa notte.

Il cantiere, aperto questa mattina, vede gli operai dell’Impresa Marino al lavoro per riportare la situazione alla normalità.