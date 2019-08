Sanremo. Un pubblico numeroso e attento ha partecipato ieri sera al primo incontro di “Assapora il Mediterraneo” nell’area eventi che gli organizzatori del Moac hanno riservato alla buona tavola con esperti del settore che porteranno i visitatori alla scoperta dei segreti dell’alimentazione mediterranea insieme alle migliori eccellenze agroalimentari liguri.

L’incontro presentato dal giornalista Claudio Porchia ha visto la presenza dei vertici provinciali della Cna, il direttore Luciano Vazzano e il presidente Michele Breccione, ed ha avuto come protagonista la blogger Raffaella Fenoglio, che ha presentato due ricette: una salata la “Panzanella argentina” ed una dolce dal nome evocativo di “Tu vuoi fa l’americano”. Per la realizzazione dei piatti sono stati utilizzati il pane “Il pane di Oz” del panificio artigianale di Molini di Triora e l’olio del frantoio “Secondo” di Montalto Ligure. La Valle Argentina è stata assoluta protagonista della degustazione ed i rappresentanti delle aziende hanno illustrato al pubblico le tecniche di produzione e spiegato il grande lavoro necessario per garantire ai consumatori prodotti di alta qualità. Nel corso della serata il sindaco di Vessalico, Paola Giliberti, ha illustrato le iniziative del consorzio nato per sviluppare e promuovere ancora di più l’aglio che porta il nome di questo piccolo paese della Valle Arroscia. Al termine della serata è stata presentata la nuova De.Co. Pan Bagnau promossa dal consorzio InRiviera, presente al Moac con uno stand in collaborazione con la CNA.

La manifestazione prosegue domani martedì 20 agosto con inizio a partire dalle ore 19.00 con a “A tutta De.Co.”, Stefano Bicocchi, in arte Vito, ci porta alla scoperta di due meraviglie: il Brandacujun e la Sardenaira con cooking show dello chef Alessandro Battaglia del ristorante BBros di Sanremo. Presentazione olio del frantoio Armato di Cristina Armato ed al termine il pubblico deciderà il derby fra Imperia e Sanremo: meglio la Pizza all’Andrea o la Sardenaira? Ospiti e protagonisti della gara A Sciamadda di Andrea Carli di Imperia ed Il Fornaio Saraceno dei Fratelli Silvestri di Sanremo.

Gli altri appuntamento di “Assaporando Mediterraneo” prevedono

GIOVEDÌ 22 AGOSTO Ore 21.00

“La cucina con i fiori e le salse al mortaio con Cipolla egiziana ligure” cooking show dello chef contadino Marco Damele. Valle Nervia protagonista con vini e olio dell’azienda agricola Rondelli di Camporosso e degustazione prodotti del panificio Lia di Camporosso e del pastificio Pasta fresca Morena di Ventimiglia.

SABATO 24 AGOSTO Ore 21.00

“Il mare nel piatto” cooking show con Roberto Pisani, giornalista enogastronomico e autore del libro “Cucinare in barca”, alla scoperta del Gambero Rosso di Sanremo con l’olio del frantoio Sant’Agata della famiglia Mela ed il pane di Triora ed i prodotti da forno del panificio Asplanato.

DOMENICA 25 AGOSTO Ore 21.00

Sanremo Story: omaggio al Festival della Canzone italiana con le immagini dell’Archivio fotografico Moreschi di Sanremo. Alla scoperta del mondo delle bollicine con brindisi di saluto finale con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, autrice del libro “Bollicine che passione” con degustazione vino spumante 1.R Rosé delle Cantine Lunae ed i prodotti da forno del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia e di BB Dolciaria di Taggia.