Sanremo. Si è svolta nella mattinata di mercoledì 31 luglio 2019 “IntegrAbilmente in Mare”, evento organizzato dalla Polisportiva IntegrAbili, in sinergia con HSA Italia (Handicapped Scuba Association) e Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

Sono intervenuti, con mezzi ed attrezzature propri, gli operatori militari specializzati

nel settore di: Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia di Stato, e più precisamente: il

5° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova, il Nucleo Carabinieri Subacquei

Genova, e la Squadra Nautica della Polizia di Stato di Imperia con gli acquascooters.

Dopo il ritrovo in Piazzale Lorenzo Vesco ed una breve presentazione, hanno avuto

inizio le attività subacquee e di superficie: il gruppo dei sub ha preso posto sui gommoni per raggiungere il luogo di immersioni, mentre nella zona di mare antistante la Capitaneria di Porto, a cura della Lega Navale di Sanremo e della Canottieri Sanremo un gruppo di ragazzi che frequentano il centro estivo di Integrabili “E …state senza barriere” ed alcuni adulti con disabilità hanno potuto per la prima volta provare le attività di vela e canoa.

Le immersioni subacquee con autorespiratori si sono svolte presso la Secca del Faro

di Bussana, un luogo molto amato dagli appassionati sia per la bellezza della fauna,

che per la presenza sui fondali di numerosi reperti. Il tutto con la supervisione della

Motovedetta della Capitaneria di Porto di Sanremo e della Squadra Nautica della

Polizia di Stato. Il gruppo dei sub, fra i quali alcuni paraplegici, si è dichiarato molto

soddisfatto: gli uni onorati della presenza di veri professionisti, gli altri

favorevolmente colpiti dalla tenacia e dall’entusiasmo degli atleti con disabilità.

Sfruttare il mare e le sue risorse non solo come luogo per praticare attività fisica, ma

anche come elemento ideale di relazione e integrazione sociale, permette ad una

persona diversamente abile di mettere alla prova le proprie capacità, di lavorare

attivamente sulla propria autostima e dunque di incidere positivamente sul

miglioramento della qualità della vita.

A conclusione della manifestazione sono stati offerti a tutti i partecipanti una

sacchetta e il libretto con la storia degli IntegrAbili realizzati in occasione del 10°

anniversario di costituzione dell’associazione.

“Anche quest’anno la manifestazione è stata apprezzata dai partecipanti e ci sono

state condizioni meteo molto favorevoli. E’ un evento che gode del sostegno delle

istituzioni e la collaborazione delle Associazioni che gravitano nella zona portuale ed

è stata inserito a calendario delle nostre attività annuali. La partecipazione dei corpi militari ci offre una grande visibilità e risonanza mediatica e ci permette di trasmettere un messaggio positivo: grazie al mare e a tutte le attività che vi si possono praticare, è possibile annullare le barriere della disabilità.

Intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento:

l’Amministrazione Comunale di Sanremo, rappresentata dagli assessori Alessandro

Sindoni (Sport) e Costanza Pireri (Politiche Sociali), l’INAIL di Imperia rappresentata

dalla dott.ssa Luisella Zoni; la Canottieri Sanremo, Portosole e lo Yacht Club per la

logistica degli imbarchi e per l’ospitalità, la Croce Verde per l’assistenza sanitaria, il

Conad City San Martino per la fornitura di prodotti per il rinfresco.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai gruppi ed associazioni che hanno preso

parte attivamente: in primis il 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova, il

Nucleo Carabinieri Subacquei Genova, la Squadra Nautica della Polizia di Stato, la

Lega Navale di Sanremo, il Circolo Canottieri Sanremo, la Scuola Marvin Scuba

Diving, il Centro Sub Sanremo.

Un particolare ringraziamento al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di

Sanremo, Tenente di Vascello Giorgio Coppola, al Comandante Provinciale

Carabinieri Ten.Col. Andrea Mommo, al Comandante della Stazione Carabinieri di

Sanremo Capitano Mario Boccucci, al Comandante 5° Nucleo Sub della Guardia

Costiera Sig. Angelo Doria e al Comandante Nucleo Carabinieri Subacquei Genova

Maresciallo Maurizio Gargiulo. Rivolgiamo un saluto ed un ringraziamento ai volontari Roberto e Franco che attraverso i corsi organizzati dalla Polisportiva IntegrAbili hanno conseguito il brevetto HSA di accompagnatori subacquei per disabili (buddy).

Infine esprimiamo i nostri ringraziamenti agli sponsor che sostengono le nostre

manifestazioni e le nostre attività nel corso dell’anno: Banca di Caraglio Credito

Cooperativo del Cuneese e della Riviera dei Fiori, Conad City San Martino, Officina

Ortopedica Sanremese, Costa Ligure, Benza, Farmacia Colombo”.