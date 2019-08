Sanremo, rinuncia a 80 cm di treccia per aiutate le donne malate di cancro

Sanremo. Ha rinunciato alla sua lunga treccia di 80 centimetri per aiutare le donne malate di cancro. Il nobile gesto è stato compiuto da una concittadina che si è recata presso il parrucchiere Alessio Staff in corso Matuzia desiderosa di cambiare look.

«La cliente − racconta il titolare Alessio Mauro − voleva cambiare ed è entrata già consapevole di voler donare i capelli. “Visto che sarebbero andati nell’immondizia”, mi ha detto, “tanto vale spedirli a buon fine”».

Da anni sostenitore della Banca del capello, Mauro e il suo staff si sono subito messi all’opera. E oggi le folte ciocche castane della signora sono già in viaggio verso Acquaviva delle Fonti, dove ha sede l’associazione che le utilizzerà per confezionare splendide parrucche destinate a pazienti oncologiche in difficoltà economica. «Un piccolo gesto che le aiuterà ad affrontare il lungo e difficile percorso di guarigione, che non costa nulla ma che vale molto».

[Foto Facebook]