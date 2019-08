Sanremo. Gran finale per la rassegna Rock in the Casbah, che ha tagliato quest’anno l’importante traguardo dei vent’anni, coinvolgendo nella location pulsante del centro storico di Sanremo nomi del panorama rock nazionale e non solo – dai Wastepipes a Puglia, da Braschi agli Adventures.

Per la serata conclusiva di questa sera sabato 3 agosto tornano infatti i Meganoidi, gruppo che era stato protagonista in una precedente edizione, segnando una sorta di svolta nella storia della rassegna. Perchè, per la prima volta, un ritorno?

La rassegna – sosteniamo – in quella occasione aveva proprio cambiato passo, rivelando un potenziale notevolissimo, quasi inaspettato. Per questo si è voluto tornare all’energico live dei Meganoidi, unica head liner ligure, autrice di pagine interessantissime della storia rock italiana degli ultimi venti anni. “Delirio Experience” è l’ultima sfida discografica che segue i venti anni di attività (venti come Rock in the Casbah).

L’esibizione sarà preceduta dalla perfomance dell’eclettico cantautore Elso, già ospite della rassegna che ne ha seguito il percorso coerente, originale ed in crescita ed avrà il suo seguito con gli OBV Crew, interessantissimo soundsystem che ha fatto ballare migliaia di giovani con una miscela di reggae, jungle, hip hop.

Rock in the Casbah è organizzato dall’associazione Fare Musica nell’ambito del calendario estivo del Comune di Sanremo che da sempre sostiene l’evento con un contributo economico. Il gruppo operativo di Fare Musica che svolge il lavoro logistico ed artistico è composto da Larry Camarda, Enzo Cioffi, Giancarlo Forte, Angelo Giacobbe e con Simone Parisi.

Importante e fattiva la collaborazione di numerose figure che collaborano in prima linea quali Valerio Tudini ed altre che, nel tempo, hanno acquisito una specifica competenza sulla manifestazione. La visual art è ancora una volta a cura di Danilo Bestagno. Simone Parisi, alias Radiomandrake, intratterrà anche l’ultima serata, coinvolgendo il

pubblico della Pigna con la sua personale interpretazione di “radio” in diretta. L’allestimento audio-luci è a cura di Pico Service. Il servizio bar, organizzato da Fare Musica, sarà attivo come per tutte le altre sere. L’inizio dei concerti è previsto alle 21.30. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Il cast artistico di Rock in the Casbah 2019, sabato 3 agosto:

Elso: Elso è il nuovo percorso di Luca Cascella, nato a Genova nel 1989. Muove i primi passi sui palchi con la band savonese iVenus, protagonista della scena indipendente nel 2010 – 2014 con due album corredati da live di rilievo come la partecipazione all’Heineken Jammin Festival e numerose aperture (Perturbazione, Afterhours, Negramaro).

La scelta di intraprendere un percorso da solista ha inizio dopo la scomparsa del nonno, il vero Elso. Parallelamente il suo nome d’arte da Cash nella Pelliccia diventa Elso: un modo per non dimenticarsi mai di lui, per ricordare tutti i suoi insegnamenti, per non dimenticare le proprie origini, i valori importanti della vita. Nel 2017 entra nel roster dell’etichetta torinese INRI e dà alle stampe l’album 1989, prodotto da Brian Burgan: un lavoro tra elettro cantautorato a tinte punk che non rifiuta il pop, fra spoken, interferenze di shoegaze syntetico e riverberi di luce metropolitana.

Trainato dai tre singoli estratti Cameriere, Merda e Amore e Officine , il suo nuovo esordio colleziona numerosissime esibizioni live in tutta Italia dal Carroponte di Milano, all’ Arena del Mare di Genova insieme allo Stato Sociale sino all’Eremo Club di Bari confermando le indiscutibili doti di performer dell’artista.

Meganoidi: I Meganoidi nascono a Genova tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998. Dagli esordi nei centri sociali genovesi, in cui propongono il primo EP Supereroi VS Municipale, finalmente nel 2000 autoproducono e registrano il primo album, Into the Darkness. Into the Moda. Da lì un viaggio senza fine, costellato di album di successo e tour incessanti, e una continua ricerca stilistica che gli ha consentito di mettersi in discussione ogni volta e raggiungere

risultati importanti.

Il percorso musicale della band ha raggiunto l’apice lo scorso anno con Delirio Experience, disco che ha siglato i venti anni di attività della band e che ha nuovamente presentato un’inedita sfaccettatura della band, tesa verso una scrittura diretta e dirompente.

Obv Crew Dj Set: L’OBV Crew promuove party a 360°. Dal 2007, un gruppo di ragazzi cresciuti nella Comunità Artistica Internazionale di Bussana Vecchia, stanchi dell’assenza di proposte alternative per il divertimento nel sanremese, decide di fondere vari stili musicali lontani dal commerciale e di diffonderli all’interno di parties autoprodotti sotto ogni aspetto artistico/organizzativo.

Dopo alcuni anni di assenza dalla Riviera dei “Fuori”, i membri si sono riuniti, forti delle esperienze di vita, musicali e artistiche maturate altrove e l’estate del 2012 segna il definitivo ritorno della Crew a ponente. I parties si moltiplicano e la risposta della massive ligure è estremamente positiva, il mix di musica reggae, jungle, hip hop ed elettronica attrae il pubblico più eterogeneo . Tra una tastiera in levare, massice basslines e liriche dal flow travolgente, abbiamo assistito a serate indimenticabili. Da questo gruppo molto eterogeneo (baristi, DJs, MCs, producers, fonici, PR, artisti improvvisati, ma soprattutto, presibbene) nasce un SoundSystem che si sposta per tutta la Riviera e non solo.