Sanremo. Nuovo appuntamento con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club. E’ in programma, infatti, domenica 11 agosto, lo showcase dei Marcondiro, progetto artistico ideato e prodotto da Marco Borrelli, sperimentatore dell’arte popolare colta.

#AMATItour 2019 è il nome del tour dei Marcondiro. Il concerto è un travolgente spettacolo di musica Indie d’autore con ritmi di danza, folk e teatralità. Ai brani inediti di successo, come #AMATI (videoclip diretto dal Regista Daniele Ciprì), #AmmoreVero (Premio Roma Vidoclip 2018 per la Regia di Marco Borrelli e la brillante interpretazione di Stefano Fresi) si alternano canzoni di grandi artisti italiani come Mina, Giuni Russo, Rino Gaetano etc. rivisitate con lo stile ed il sound inconfondibile della Band, premiata al Festival di Anacapri “Premio Bruno Lauzi”, per l’originale rilettura del famoso evergreen “Ritornerai”.

Il tour estivo #AMATItour 2019 è prodotto da Materiali Musicali con il contributo del NUOVO IMAIE e continuerà in autunno all’estero.