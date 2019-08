Sanremo, nuova apertura per la Villa Romana della Foce

Sanremo. Sabato 31 agosto, dalle 17 alle 19.30, alcuni volontari della delegazione di Impera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, accoglieranno i visitatori nella Villa Romana, importante sito archeologico che conserva i resti di una villa signorile di epoca romana fornita di impianto termale, villa costruita tra il I e il II secolo d.C. in riva al mare. Si trova in via San Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce.

L’apertura con accoglienza della Villa è resa possibile dalla collaborazione tra Delegazione del FAI, Comune di Sanremo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.