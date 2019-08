Sanremo, Mimma Manti storica bidella dell’Amoretti va in pensione

Sanremo. Al Liceo Statale Carlo Amoretti di Sanremo va in pensione la “storica” collaboratrice scolastica Mimma Manti.

Ha lavorato nell’Istituto sanremese dal 1992 e negli anni si è contraddistinta per la sua serietà, collaborazione e disponibilità verso colleghi, insegnanti e studenti. Stimata e apprezzata da tutti, comprese le famiglie che la consideravano punto di riferimento per i propri figli. Nella giornata di ieri 1 agosto, ultimo giorno di lavoro per lei, è stata festeggiata dalle colleghe e dalla famiglia ricevendo durante la mattinata tante telefonate di saluto e ringraziamento per il lavoro svolto.

«Cara Mimma ora goditi la meritata pensione.»