Imperia. Nella mattinata odierna il Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Semeraro, ha svolto una serie di incontri istituzionali nella Città di Sanremo.

Ricevuto dal Tenente di Vascello (CP) Giorgio Domenico Coppola, il Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Semeraro, ha incontrato, in assemblea, i militari del dipendente Ufficio Circondariale Marittimo, visitando la caserma ed i mezzi con cui il personale, quotidianamente, svolge le proprie attività istituzionali lungo le coste ed il tratto di mare di giurisdizione. E’ stata l’occasione per esprimere a tutto il personale della Guardia Costiera di Sanremo il proprio vivo apprezzamento per il lavoro quotidianamente profuso, con passione e spirito di sacrificio, a favore della

collettività e per il miglior perseguimento degli obiettivi istituzionali. Finalità dell’incontro è stata anche quella di approfondire le conoscenze della realtà portuale di Sanremo, nonché dei circa trenta chilometri di litorale di giurisdizione del circondario marittimo.

La visita istituzionale è proseguita presso il Comune di Sanremo ove il Capo del Compartimento Marittimo di Imperia ha incontrato il Sig. Sindaco Alberto Biancheri al quale, in un clima di assoluta cordialità, nel constatare con vivo apprezzamento il rapporto di piena collaborazione instauratosi nel tempo tra la Civica Amministrazione e la Guardia Costiera, è stata assicurata la più ampia disponibilità e collaborazione al fine di perseguire, anche attraverso lo sviluppo di azioni sinergiche, il comune e preminente obiettivo del bene della collettività. La mattinata dedicata ai saluti istituzionali di insediamento si è quindi

conclusa con una visita alla Base Logistico-Addestrativa di Sanremo, comandata dal Tenente Colonnello Enrico Ciucci a cui è proseguito anche un incontro, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, con il Dirigente del Commisariato di P.S. di Sanremo, Dott. Giovanni Santoro. Ai colleghi il Comandante Semeraro ha rinnovato la disponibilità a lavorare in sinergia per la tutela della sicurezza e dell’ambiente, nonché nell’espletamento dei compiti istituzionali in capo al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Nei prossimi giorni il Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Semeraro completerà il periodo di saluti istituzionali post-insediamento incontrando S.E. il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, i Sindaci dei Comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera ed Arma di Taggia, nonché i rappresentanti delle Forze dell’Ordine non ancora ufficialmente incontrati.