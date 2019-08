Sanremo, lite per un parcheggio. Automobilista francese prende a pugni coppia di italiani

Sanremo. Un automobilista francese ha preso a pugni due turisti italiani per un parcheggio nei pressi del Casinò di Sanremo. E’ successo la scorsa notte. Anche se la vicenda è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, sembra che tutto sia scaturito a margine di una lite per il posto auto. Il francese ha perso la pazienza e si è scagliato contro la coppia, prendendo a pugni in faccia sia la donna, di 43 anni, che il suo fidanzato.

Alla fine, nonostante l’intervento di un’ambulanza, i due turisti sono andati in ospedale con la propria auto.