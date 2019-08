Sanremo, l’illuminazione a led si espande sull’Aurelia ai confini della città

Sanremo. Saranno completati entri la fine dell’anno i lavori di ammodernamento e sostituzione dei lampioni dell’illuminazione pubblica che si trovano sull’Aurelia a est e ovest della Città dei Fiori. Il progetto, redatto da Amaie Spa e approvato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, prevede che i nuovi punti luce a risparmio energetico vengano installati nelle seguenti strade: Corso Marconi, dal confine di Ospedaletti al semaforo di via Padre Semeria; via Aurelia, dalla galleria di Arma di Taggia fino alla rotonda di Valle Armea. Corso Mazzini, dall’incrocio con via Duca degli Abruzzi alla rotatoria di Valle Armea; Via al Mare nella frazione di Bussana e la sua circonvallazione che porta alla parte alta del paese.

L’esecutivo varato dalla giunta Biancheri trova copertura nel bilancio di Palazzo Bellevue al 30%, mentre il restante 70 è finanziato dal contributo che Regione Liguria ha concesso a Sanremo nel 2017. Risorse, quest’ultime, che fanno parte del programma europeo Por Fesr 2014-2020.

I lavori dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre causa la perdita del fondi Ue. La procedura d’appalto del valore complessivo di un milione e trenta mila euro sarà curata direttamente da Amaie.