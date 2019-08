Sanremo. Tra i partner del Torneo Internazionale Carlin’s Boys troviamo anche LF Scouting, un software

ideato dall’ex giocatore professionista Enrico Maria Amore e dedicato a tutti i professionisti del settore (allenatori, dirigenti, scout…).

Con oltre 400 presenze tra serie B, serie C1 e serie C2, Amore ha girato in lungo e in largo tutta la penisola, ma ancora oggi l’ex centrocampista di origine campana ricorda con affetto il Torneo Internazionale Carlin’s Boys: «Mi sento legato a questa manifestazione – dichiara Enrico Maria Amore – poiché fu uno dei primi tornei a cui partecipai con il Torino. In quella squadra giocavano molti calciatori che poi hanno calcato i campi di Serie A come Della Morte, Sottil o Falcone.

E’ sempre stata una manifestazione importante a livello giovanile e, disputandosi proco prima dell’inizio dei campionati, è molto importante per rodare a livello fisico e mettersi in evidenza agli occhi degli allenatori. Con molto piacere sarò partner tecnologico di questa manifestazione con il software LFScouting poiché si abbina alla perfezione con quello che è lo scopo del torneo: trovare talenti”!».