Sanremo, le manifestazioni di agosto e settembre sono servite: vince la tradizione

Sanremo. Il programma delle manifestazioni per i mesi di agosto e settembre si è fatto attendere ma ormai è (quasi) pronto. Dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore tutte le date degli eventi che la Città dei Fiori vuole mettere in campo per vivacizzare l’estate.

Le prime anticipazioni arrivano sul versante degli spettacoli tradizionali. Il 14 sera, anteprima di Ferragosto, confermati i fuochi artificiali sul Porto Vecchio contestualmente al concerto di musica classica che l’Orchestra Sinfonica terrà a Villa Ormond. Il programma si chiuderà in grande stile con la Festa della Città, nuovamente proposta su due giorni: confermate le date del 6 e 7 settembre.

Le new entry più importanti riguardano due nuove manifestazioni nelle quali la musica regna sovrana. Il 15, 16, e 17 agosto la Pigna si trasformerà per accogliere il “Festival estivo” nel quale a farla da padrona è l’elettronica. A curarlo è l’associazione Adventure che l’hanno scorso aveva messo in piedi la tappa 0 dell’evento sul quale quest’anno l’amministrazione ha deciso di investire maggiormente, attribuendo il budget maggiore tra quello a disposizione per gli eventi. In piazza San Siro, il 19 agosto, si ballerà con la Silent Disco, una forma innovativa di discoteca all’aperto nella quale la selezione musicale viene trasmessa via wifi nelle cuffie dei ragazzi. Una formula che garantisce il divertimento e scongiura il mugugno.

Spazio per il Jazz al Forte di Santa Tecla che ospiterà la rassegna Jezzin organizzata dalla cooperativa Dem’Art (date: 10, 11, 17, 18, 24, 25 agosto). Menzione ancora per la 42^ Tavola Rotonda a Villa Ormond promossa dall’associazione Diritto Umanitario.

Al lordo degli altri eventi che l’assessore al Turismo dovrebbe svelare a breve, il pacchetto composto da Alessandro Sindoni prevede un impegno di spesa per il Comune di 107 mila euro.