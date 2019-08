Sanremo, lavori di rifacimento asfalto: cambia la viabilità in diverse vie della città

Sanremo. Il servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici comunica che per lavori di rifacimento asfalto la viabilità delle vie sotto indicate verrà modificata come segue:

– 6 agosto: str. Sen. E. Marsaglia, dalle 7 alle 20, senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

– 7 agosto: via G. Galilei, dalle 7 alle 20, divieto di transito a tutte le categorie di veicoli esclusi i mezzi di trasporto pubblico e di pronto intervento su tutta la via e divieto di sosta con rimozione forzata dal civ. 619 e 691.

– 8 agosto: via P. Agosti, dalle 7 alle 20, dal civ. 202 al civ. 208, divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.