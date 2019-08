Sanremo. Lavaggi straordinari predisposti da Amaie energia. Di seguito il calendario dei lavaggi che saranno effettuati nei prossimi giorni e nelle vie indicate.

Da venerdì 23 agosto a lunedì 26 agosto saranno eseguiti i seguenti lavaggi a marciapiedi:

Con idropulitrice insonorizzata montata su pianale Bonetti saranno lavati i marciapiedi di:

– via della Repubblica e via Lamarmora

ore 23,40/06:00 con 2 operatori

ore 06,00/12,20 con 2 operatori

Con idropulitrice montata su Ecomobile saranno lavati i marciapiedi di:

- via Martiri

ore 06,00/12,20 con 2 operatori

Giovedì 22 agosto:

Lavaggio lato monte di Corso Cavallotti da via Nobel a incrocio strada San Martino

ore 23,40/06:00 con 2 operatori

ore 06,00/12,20 con 2 operatore

Con idropulitrice montata su ecomobile:

Corso Cavallotti: da incrocio via Duca degli Abruzzi a Rondò Garibaldi lato monte tutto e lato mare parziale

ore 23,40/06:00 con 2 operatori

Oltre a questi lavaggi fatti direttamente da Amaie Energia ne seguiranno altri effettuati dalla ditta esterna cui è stato dato l’appalto per sopperire in questo periodo. Tali lavaggi partiranno da lunedì 26 agosto in zona foce, da corso Matuzia fino al bivio di via Padre Semeria. Oltre i lavaggi standard che vengono effettuati nel centro che continuano come sempre.

Si informa la cittadinanza che potrebbero esserci alcuni disagi derivanti dalla pulizia dei marciapiedi in orario

diurno.