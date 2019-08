Sanremo, la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica sta per concludersi: giovedì l’ultimo concerto

Sanremo. La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica sta per avviarsi alla conclusione.

Dopo il grande successo dei concerti proposti al Parco di Villa Ormond con la formula “Apericena con gli Artisti”, e dopo il sold-out per il concerto del 14 agosto con le musiche dei Beatles, per l’ultimo appuntamento dell’estate l’Orchestra sanremese torna al Teatro del Casinò, in previsione della prossima stagione autunnale.

Il 22 agosto, alle 21.30, con “La forza della musica italiana”, il direttore Enzo Campagnoli emozionerà il pubblico attraverso i più grandi successi della musica italiana e partenopea partendo dai primi anni 30 fino ai giorni nostri. Una serie di brani interpretati dalla meravigliosa voce dell’artista-interprete Luisa Corna e, arrangiati per l’occasione, proprio dal Maestro Campagnoli.

Di seguito il programma nel dettaglio:

PINO DANIELE

QUANDO

EROS RAMAZZOTTI

ADESSO TU

LUIGI TENCO

VEDRAI VEDRAI

ELISA – ZUCCHERO FORNACIARI

LUCE

GIANCARLO BIGAZZI – MARCO FALAGIANI

GLI UOMINI NON CAMBIANO

FEDERICA ABBATE – GIUSEPPE ANASTASI – CHEOPE

IL DIARIO DEGLI ERRORI

ALBERTO TESTA – TONY RENIS

GRANDE GRANDE GRANDE

VASCO ROSSI

ALBA CHIARA

LUCIO BATTISTI – MOGOL

IL MIO CANTO LIBERO

LUCIO DALLA

CARUSO

SALVATORE MAZZOCCO – UMBERTO MARTUCCI

INDIFFERENTEMENTE

ANTONIO DE CURTIS

MALAFEMMENA

MICHELE GALDIERI – ALBERTO BARBERIS

MUNASTERIO ‘E SANTA CHIARA

LIBERO BOVIO – ERNESTO TAGLIAFERRI – NICOLA VALENTE

PASSIONE

DOMENICO MODUGNO – ROBERTO GIGLI

TU SI NA COSA GRANDE

VINCENZO ACAMPORA – ARMANDO DE GREGORIO

VIERNO

LIBERO BOVIO – ANTONIO DE CURTIS

TU CA NUN CHIAGNE

LIBERO BOVIO – GAETANO LAMA

REGINELLA

Prima dell’inizio della nuova stagione autunnale ricordiamo due importanti appuntamenti musicali di settembre:

– il primo, domenica 15 settembre alle 17 al Teatro del Casinò di Sanremo con il concerto dei finalisti (a cui seguirà la premiazione) del Concorso Internazionale “RPM – Russian Piano Music” che vede la sua prima edizione con la partecipazione di pianisti provenienti da ogni parte del mondo; concorso organizzato da Orchestra Sinfonica di Sanremo e Associazione Musicale Scriabin.

– Il secondo momento musicale sarà quello dedicato ai Concerti nelle Chiese con l’ VIII Rassegna di Musica Sacra con quattro appuntamenti nelle date 19-20-26-27 settembre.

Prezzi Biglietti Concerto del 22 agosto Teatro del Casinò di Sanremo:

Intero: 12 Euro

Ridotto Over 65: 8 Euro

Abbonati Stagione 2018/2019: 6 Euro

Bambini sino a 10 anni: 3 Euro

Per informazioni e biglietti: Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Tel. 0184 505764; E-Mail info@sinfonicasanremo.it; Sito www.sinfonicasanremo.it.