Sanremo, la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica sta per concludersi: giovedì l’ultimo concerto

Sanremo. La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica sta per avviarsi alla conclusione.

Dopo il grande successo dei concerti proposti al Parco di Villa Ormond con la formula “Apericena con gli Artisti”, e dopo il sold-out per il concerto del 14 agosto con le musiche dei Beatles, per l’ultimo appuntamento dell’estate l’Orchestra sanremese torna al Teatro del Casinò, in previsione della prossima stagione autunnale.

Il 22 agosto, alle 21.30, con “La forza della musica italiana”, il direttore Enzo Campagnoli emozionerà il pubblico attraverso i più grandi successi della musica italiana e partenopea partendo dai primi anni 30 fino ai giorni nostri. Una serie di brani interpretati dalla meravigliosa voce dell’artista-interprete Luisa Corna e, arrangiati per l’occasione, proprio dal Maestro Campagnoli.