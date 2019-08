Sanremo. Si è concluso sabato scorso sui diamanti del centro sportivo di Collecchio (PR) l’Emryt 2019 ovvero l’europeo della categoria under 13 softball. C’era un po’ di Sanremo in questa importante manifestazione: la piccola Angelica Rossi, allieva della Softball School matuziana, ha infatti giocato nella compagine di Italy3 ovvero la squadra delle più giovani, tutte under 11.

Le piccole atlete sotto la guida delle coach Emilia Ammirato e Sabrina Gabelli, non si sono per nulla fatte intimorire dalle altre squadre nelle cui fila militavano atlete molto più grandi di età ed hanno raggiunto un ottimo quinto posto su ben 11 squadre partecipanti. La giovane Angelica (classe 2008) ha ricoperto i ruoli di esterno sinistro, esterno destro e lanciatore. Molto soddisfatta di questa meravigliosa esperienza porterà per sempre con se il ricordo di questi giorni e delle nuove amicizie strette con le compagne di squadra che provenivano dalle parti più disparate della penisola. L’augurio di tutta la società è che questo sia per lei solo l’inizio di un lungo cammino sportivo.

Medaglia del metallo più prezioso invece, quella portata a casa dalla coach sanremese Flavia Ciliberto, che, con Italy1, è salita sul gradino più alto del podio. In finale le azzurre hanno sconfitto le giocatrici della Gran Bretagna con una bellissima prestazione di squadra. Ad Angelica Rossi e alla inossidabile coach Flavia Ciliberto vanno le congratulazioni di tutto il direttivo della Sanremese Softball, di tutti i genitori e di tutte le atlete che sono davvero orgogliose di queste medaglie.