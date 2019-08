Sanremo, la scuola di formazione “Estetica è” presente al Moac

Sanremo. “Estetica è” scuola di formazione presente al Moac di Sanremo.

Dalle 18 in poi Mara Zeloni, titolare della scuola di formazione sita in via Oro 8 ad Arma di Taggia, sarà presente nell’area eventi del Moac messa a disposizione da CNA. Mara presenterà i nuovi corsi di estetica e acconciatori e omaggerà con trattamenti viso e corpo gli spettatori.

Si effettueranno trattamenti di riflessologia plantare, massaggio e prove laser con un trattamento innovativo. Affiancata dalla titolare del centro estetico di via Verdi a Sanremo, Simona Vitanza ex allieva della scuola di formazione, lavoreranno insieme e faranno provare i trattamenti di ultima generazione.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi che inizieranno il 16 settembre. Per info scuolaesteticae@gmail.com o chiama il 3662620640.