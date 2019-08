Sanremo. Successo per la silent disco che ieri sera ha trasformato piazza San Siro in una discoteca sotto le stelle. Le organizzatrici Melissa Sanapo e Guendalina Ghironi hanno distribuito a oltre seicento partecipanti le cuffie wirelles collegate direttamente alla console. All’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e con Riviera24.it main sponsor, ha preso parte un ampio pubblico di tutto le età che ha potuto divertirsi cantando a squarciagola e ascoltando la musica a tutto volume senza comportare troppo fastidio al vicinato.

Dopo il numero zero dell’estate 2017 e il grande risultato dello scorso anno, la nuova edizione della discoteca silenziosa è stata anticipata dallo show “Cyber world”. Uno spettacolo folle e ricco di effetti speciali che ispirato al fortunato videogioco Fortnite è stato portato in scena dalle ballerine della Scuola di Danza Città di Sanremo Luisella Vallino dietro la direzione artistica di Agostino Giordano.

di 8 Galleria fotografica Silent disco a Sanremo, R24 main sponsor della terza edizione









di 21 Galleria fotografica Cyber world Sanremo 2019









E se la serata ha alzato il sipario fra personificazioni dei social network e i protagonisti di pellicole leggendarie come “Grease” o la “Febbre del sabato sera”, è proseguita con protagonista dj Federico Staltari. Salito in consolle, il disc jockey della Riviera dei Fiori ha prima attirato gli indecisi con la musica da discoteca amplificata scendendo via via verso un religioso silenzio che è durato fino alle due di notte.

Evento a impatto audio zero che ha escluso il timore di sforare quei decibel di legge che ogni estate fanno penare i gestori delle discoteche di tutta il Ponente, la silent disco anche quest’anno ha regalato una nottata paradossale e pazzesca a sanremesi e turisti protraendo i festeggiamenti del 15 di agosto.