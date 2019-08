Sanremo, incognita tempi per l’esodo delle superiori ex Pascoli al mercato dei fiori

Sanremo. Nel primo lotto funzionale approvato dalla giunta Biancheri per trasformare il mercato dei fiori in un abbozzo di campus scolastico c’è spazio per dieci classi da venticinque studenti l’una. E’ questo il dato con il quale l’amministrazione comunale si deve confrontare a distanza di una ventina di giorni dal suono della prima campanella, a fronte di un fabbisogno degli istituti Turistico e Socio Sanitario Ruffini-Aicardi – rimasti orfani del plesso di corso Cavallotti – stimato in 350 studenti.

In attesa di capire quando inizieranno e per quanto tempo dureranno i lavori al piano ballatoio del mercato di Valle Armea, il 17 settembre dove dovrebbero essere ricollocate quindi le diciassette sezioni che erano presenti nel plesso delle Pascoli? Allo stato attuale la suddivisione dovrebbe avvenire in questa maniera: otto classi del biennio potrebbero essere trasferite per almeno tutto il 2020 nelle scuole medie a Taggia. Le classi del triennio, invece, dovrebbero dividersi tra l’Alberghiero di Arma e la scuola Agraria di Sanremo (9 sezioni in tutto), almeno fino a quando non sarà pronto il primo lotto al mercato dei fiori.

Gli studenti che finiranno in quel di Taggia avranno dalla loro una sistemazione più confortevole ma dovranno rimanervi fino alla realizzazione della seconda tranche dei lavori in Valle Armea, al termine della quale la superficie a disposizione delle attività formative sarà triplicata rispetto a quella iniziale che sarà di soli 642 metri quadri. Questa prospettiva è, tuttavia, vincolata agli eventuali ulteriori finanziamenti che l’amministrazione Biancheri riuscirà a reperire. Da trovare ci sono un milione di euro che si spera possano arrivare dal prossimo stanziamento a bilancio dalla Regione.

Il primo lotto dei lavori, già finanziato, costerà al Municipio 394 mila euro, ai quali vanno sommati gli 800 mila messi a disposizione dalla giunta Toti. Per addivenire all’idea di “campus” che si è imposta dati gli eventi che hanno portato alla chiusura per inagibilità dell’edificio situato a ridosso dell’ex palazzo di giustizia, l’investimento arriva a quota 2 milioni e 271 mila euro, come preventivato nell’elaborato redatto da tecnici di Palazzo Bellevue nel quale sono previsti spazi a uso scolastico per 500 studenti.

Ai primi di settembre è previsto un nuovo confronto tra Comune e dirigenza scolastica prima che sia fatta una comunicazione ufficiale ai genitori.