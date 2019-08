L'incidente

Sanremo, in sella a uno scooter si schianta contro un camion. Grave un uomo fotogallery

In via San Francesco. Ferito in codice rosso

Sanremo. Un uomo di circa 45 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un camion della nettezza urbana dell'Amaie Energia. E' successo intorno alle 14,20 in via San Francesco, all'altezza del ristorante Fratelli Currado. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l'uomo in sella allo scooter avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale stava viaggiando, in direzione monte, il camion. L'impatto, vista anche la velocità del ciclomotore, è stato inevitabile. Lo scooterista è caduto a terra: a causa delle ferite provocate dallo schianto ha perso molto sangue. Il motorino, semidistrutto, è invece finito sul marciapiede, dove fortunatamente non transitavano pedoni.







A soccorrere l’uomo, il personale sanitario del 118 e un’ambulanza di Volontari Soccorso Sanremo che ha trasportato il ferito in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea. Presenti gli agenti della polizia locale e una pattuglia del commissariato di polizia.

