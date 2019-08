Sanremo, in piazza Colombo si festeggia Ferragosto con “Un salto in centro”

Sanremo. Una “dieci giorni” intensa, in piazza Colombo a Sanremo, per festeggiare il Ferragosto in famiglia e non solo, con “Un salto in centro”. Truccabimbi, tatoo con aerografo, laboratori musicali, spettacoli teatrali e live band intratterranno il pubblico ed il turismo da giovedì 15 a domenica 25 agosto. Parco Gonfiabili aperto tutti i giorni dalle 20 alle 24.

Giovedì 15 agosto, alle 21, con il laboratorio musicale di Batteria e Percussioni di Ramon Rossi, insegnante presso la scuola Dimensione Musica Sanremo. Il laboratorio, indirizzato a ragazzi e adulti di tutte le età, illustrerà le caratteristiche del corso, coinvolgendo studenti interni ed esterni alla scuola, permettendo a chi parteciperà di prender parte a una lezione di prova totalmente gratuita. Ramon Rossi batterista nato a Sanremo dopo anni di carriera torna nella sua città, e apre Dimensione musica sanremo, scuola laboratorio dedicata esclusivamente allo studio della musica moderna e contemporanea.

Nel suo percorso artistico ha collaborato con diversi artisti, tra i quali Ron, Riki Gianco, Massimo Priviero, Shel Shapiro, Simone Tommasini, Little Steven, Glenn Hughes, Iva Zanicchi, Gatto Panceri, Luca Barbarossa, Federico Zampaglione (Tiromancino). Inoltre è stato docente di Noi della Musica Verona, civica scuola di Milano Lacchiarella, il borgo della Musica Milano, scuola civica gaffurio Lodi, inoltre è stato direttore di dimensione musica Sant’Angelo lodigiano.

Venerdì 16 agosto live con la cover band ligure Erbagrama con un repertorio rock che spazierà dai Deep Purple a Vasco Rossi.

Sabato 17 appuntamento con la magia e l’animazione per i più piccoli con il Mago Taz.

Domenica 18 appuntamento con I Soul Engine gruppo funk soul blues italiano e straniero con Max Matis basso e voce, Davide Sciocchetti chitarra e voce e Ramon Rossi alla batteria.

Lunedì 19 appuntamento per i più piccoli con il Teatro dei Mille Colori e Salvatore Stella sempre alle 21.

Mercoledì 20 appuntamento con Nina Andenis, sempre per i più piccoli con truccabimbi e tatoo con aerografo.

Giovedì 21 torna Dimensione Musica con l’artista poliedrico ligure conosciuto già a moltissimi: Christian Gullone (Stardust). In questa specifica occasione parlerà del suo corso di teatro e musica con esibizioni e prove gratuite per tutti gli interessati.

Christian, classe 1983, nasce sotto il segno dell’Acquario, proprio a Sanremo. Inizia a scrivere canzoni in adolescenza e a seguire incide i suoi lavori discografici. Dipinge. Scrive poesie, recita, interpreta anche per il sociale e ama donare sorrisi alla gente.

Venerdì 23 appuntamento con i Duodeno e domenica grande appuntamento con la cover band dei Queen gli Innuendo.