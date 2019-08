Sanremo, in consiglio il remake del caso Pascoli. Il sindaco: «Chi dubita della mia buona fede vada in Procura»

Sanremo. Inagibilità delle scuole Pascoli, consiglio comunale bis. Il rientro dalla ferie del sindaco Biancheri è stato scandito, questa sera, da un sostanziale remake del caso sfociato in consiglio comunale lo scorso primo agosto, nella seduta terminata anticipatamente dopo due ore di discussione per venuta meno, all’improvviso, del numero legale.

A riprendere le fila del discorso ci ha pensato il consigliere della Lega Daniela Ventimiglia che ha chiesto chiarezza e trasparenza sulle famose mail arrivate in Comune tra il 9 aprile e il 14 maggio, nelle quali l’architetto Marotta (capo del pool di specialisti che ha dato il verdetto negativo sulla vulnerabilità sismica del plesso di corso Cavallotti) anticipava i risultati delle perizie che poi condizioneranno la scelta della giunta comunale di chiudere la scuola. «Se qualcuno ha visto queste email, perché non ha informato gli assessori e il sindaco? E’ andata davvero così?».

A rispondergli prendendo la parola a nome della maggioranza è stato il sindaco: «Credo che questo consiglio comunale dovrebbe andare oltre lo stato emergenziale e porsi il problema di cosa avverrà in futuro. In queste settimane ho fatto fare una ricerca degli uffici, da cui è emersa una relazione degli ingegneri Maiga e Tomasi datata 1975. A seguito di un esposto, il ministero della Pubblica Istruzione inviò sul posto un ispettore per verificare le condizioni dell’edificio. Il risultato non fu diverso da quello che abbiamo avuto di recente. Già allora era opportuno procedere al radicale rifacimento delle aule, dei corridoi, della struttura del tetto etc. Un’altra perizia – continua Biancheri – stimava in sei milioni di euro i lavori da apportare alle Pascoli, suggerendone contestualmente la vendita al fine di costruire una nuova scuola.

A partire dal 2016 non ci siamo nascosti. Come amministrazioni siamo partiti con le perizie tecniche, scoprendo che non c’era una sola scuola che aveva i controsoffitti in sicurezza. Dunque quale sarebbe la mia responsabilità? Solo quella di aver continuato con le verifiche e non aver fatto finta di niente, com’è avvenuto negli ultimi quarantacinque anni?

Soluzioni alternative ai prefabbricati sulla passeggiata di corso Salva d’Acquisto? Tutte le soluzioni alternative sono state valutate, tutte impraticabili». E conclude: «Se c’è il dubbio che il sottoscritto voglia favorire degli interessi privati invito i miei consiglieri di maggioranza ad andare in Procura della Repubblica. E’ un’accusa che non posso accettare».

