Sanremo. E’ ancora in pericolo di vita Dimitri Laterza, 34 anni: il giovane che in sella a uno scooter si è schiantato contro un camioncino della nettezza urbana lo scorso 12 agosto, in via San Francesco.

L’uomo è ricoverato in coma e in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto ricostruito fino a ora, Laterza avrebbe perso il controllo dello scooter e invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo il mezzo di Amaie Energia.

La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento da parte della polizia locale.