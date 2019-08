Sanremo, il pallavolista Simone Parodi gioca la finale del torneo serale di beach volley ai Bagni Lido

Sanremo. Il campione di pallavolo Simone Parodi questa sera, alle 21, sarà ai Bagni Lido in occasione del torneo serale di beach volley che vede in campo tre giocatori per squadra, di cui una obbligatoriamente donna.

16 squadre si sono contese il titolo e questa sera andrà in scena la finale. Non passerà di sicuro inosservata la presenza del campione Simone Parodi che, dopo aver mosso i suoi primi passi nel Volley Arma di Taggia, ha intrapreso una carriera di successo che lo ha portato a giocare in serie A e in Nazionale.