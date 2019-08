Sanremo, il Gruppo Marchese si espande e rileva storico salumificio di Cremona

Sanremo. Importante acquisizione strategica per il Gruppo Marchese. L’azienda con sede in Valle Armea, attiva sul mercato nazionale ed estero nell’importazione, esportazione e trasformazione delle carni bovine, ha rilevato l’intero pacchetto societario della Miglioli Plus srl.

Grazie a questa operazione il Gruppo sanremese fa un passo in avanti nella realizzazione del piano industriale contribuendo a riaprire uno storico salumificio italiano da anni chiuso. La Miglioli, che fa a capo della Famiglia Gaibazzi di Parma, vedrà infatti rifiorire lo stabilimento di Pozzaglio per la produzione, stagionatura e commercializzazione delle carni e dei salumi.

Il presidente Giuseppe Marchese sottolinea: «Questa acquisizione è una opportunità importante per poter ulteriormente diversificare la nostra produzione al fine della successiva commercializzazione dei prodotti sia in Italia che all’estero.

Nei prossimi mesi verranno effettuati importanti investimenti di ripristino e modernizzazione delle linee produttive affinché possa rifiorire lo storico stabilimento che per anni è stato un punto di riferimento nella storia della salumeria italiana cremonese con prodotti tipici di alta qualità. Vogliamo garantire una crescita occupazionale ed economica dell’intera zona».