Sanremo, il calendario delle manifestazioni estive di agosto e settembre

Sanremo. E’ pubblicata sulla pagina Facebook Sanremo Città della Musica ed è scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it l’agenda degli eventi di agosto e settembre organizzati dall’assessorato al Turismo.



Si precisa che “Festival Mare” non si svolgerà sabato 31 agosto come erroneamente indicato bensì domenica 1° settembre alle 21.30 in piazza San Siro.