Sanremo, i ragazzi disabili delle “Nuvole” di Savigliano sul palco di Comedy Ring

Sanremo. Spettacolo, risate e solidarietà. Saranno i ragazzi dell’associazione a tutela dei disabili “Le Nuvole di Savigliano” ad aprire la tappa sanremese di Comedy Ring, in scena questa sera al Teatro Ariston (ore 21.30).

Il gruppo di artisti, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, porterà sul palcoscenico del Tempio della canzone il brano inedito “Nuvole”. Ad affiancarli, la giovane cantautrice Carola Lorenzo insieme alla quale si cimenteranno in un piccolo ed emozionante show che riempirà il cuore della platea.

«Da dieci anni la nostra associazione è impegnata nell’offrire ai ragazzi diversamente abili del territorio di Savigliano attività ludico-ricreative da svolgere nel tempo libero – spiega la presidente Isabella Berardo –. Organizziamo gite, vacanze, corsi di pittura, teatro, canto. Proprio il canto già a febbraio ci aveva portato a Sanremo dove, in concomitanza al Festival 2019, sette dei nostri ragazzi hanno presentato all’Hotel Des Anglais la canzone che il rapper veronese Shy ha scritto per noi».

Emozionatissimi di essere tornati per la seconda volta nella città della musica italiana e di calcarne il tanto ambito palco dell’Ariston, già domani i ragazzi de “Le Nuvole” ripartiranno con il tour di Comedy Ring alla volta del pubblico di Clavesana in provincia di Cuneo. La loro esperienza culminerà nel mese di settembre a Tortoreto Lido in Abruzzo quando presenteranno il brano intitolato all’associazione alla finale nazionale del talent Fuori Classe.