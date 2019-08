Sanremo. Nello splendido giardino di Villa San Pietro, a due passi dal centro di Sanremo, si svolge l’estate ragazzi “A Piedi Nudi“ pensato e organizzato da Francesca Cassese.

Ogni giorno i bambini vengono accolti in un clima familiare e amorevole, con un programma ricco di laboratori sempre diversi che variano dalla cucina, al giardinaggio, allo sport, alla manipolazione e a giochi di squadra. Questa mattina un piccolo gruppo di bambini e ragazzi (molti degli iscritti sono in vacanza), sono stati “catapultati” come protagonisti di uno specialissimo estivo master chef junior. A colpi di fantasia hanno creato un piatto avendo a disposizione la famosa mistery box con all’interno alcuni ingredienti segreti.

A dirigere il gioco Alessio La Sacra, che con le sue competenze come pasticcere ha guidato e aiutato i bambini durante questa gara. Un ringraziamento speciale anche ai giudici di gara, custodi e amici di Villa San Pietro, Graziella e Luigi.

«Con l’occasione ringrazio il parroco Don Goffredo che tutti gli anni ospita l’estate ragazzi “A piedi nudi”, dando la possibilità a tante famiglie di usufruire della bellezza del posto e al comitato Pro San Pietro che nel proprio tempo libero si impegna perché questo luogo possa splendere sempre di più. Un grazie infinite agli educatori che con entusiasmo e competenza abbracciano il mio progetto, che va al di là di un centro estivo perché vuol essere un luogo dove ognuno possa sentirsi accolto, ascoltato e amato. E grazie anche voi genitori che avete scelto “A piedi nudi”» conclude Francesca.