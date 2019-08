Sanremo. Ancora pochissimi posti disponibili per i tavoli da pic-nic che mercoledì 14 agosto verranno allestiti sotto i pini marittimi dei giardini Regina Elena in occasione di “Hey Pigna!”, il piccolo festival all’aperto di metà estate organizzato da Pigna Mon Amour in collaborazione con Comune di Sanremo e Cooperativa CMC / Nidodiragno.

Chi volesse sfruttare la splendida location per portarsi da casa cibo e bevande e festeggiare con gli amici al fresco dei giardini, ha ancora poche possibilità per assicurarsi qualche posto a sedere, scrivendo a centrorisorsedellapigna@gmail.com.

È invece a partecipazione libera, senza limitazioni di posti, il concerto dei Bandakadabra previsto a partire dalle 21.30, con una pausa verso le 22.30 per godersi tutti insieme lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il Golfo.

Bandakadabra è una street band torinese che vanta ormai esibizioni in tutta Italia e in Europa. Capitanata da Gipo Di Napoli, la formazione è composta da sette fiati e due percussioni. Il repertorio della band passa dal rocksteady al balkan allo swing, aprendosi a continue improvvisazioni con il pubblico, in uno spirito che unisce l’energia delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta.

La serata continuerà con un dj-set e drink a cura di Bollicino, che servirà da bere e metterà musica dalla sua fantastica ape!

Informazioni e prenotazioni tavoli: centrorisorsedellapigna@gmail.com o su Facebook: https://www.facebook.com/events/492404881518971/. Ingresso gratuito.