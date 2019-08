Sanremo, guasto alle tubature. Tanti alberghi, case e ristoranti da due giorni senza gas in piena stagione estiva

Sanremo. Dopo 48 ore dalla rottura di una tubazione il gas non è ancora tornato. La zona interessata sarebbe molto estesa, ovvero dalla Foce fino alla chiesa russa, lungo tutto il percorso dell’Aurelia.

Segnalazioni si hanno anche da alcune vie traverse, come ad esempio via Pietralunga. Oltre alle abitazioni private anche alberghi e ristoranti sono coinvolti dall’emergenza, con ovvi problemi per la mancanza dell’acqua calda i primi e per le cucine i secondi, il tutto in piena stagione estiva.

Il danno sarebbe stato causato dai lavori di scavo di un cantiere che si trova in corso Marconi vicino all’incrocio con via Padre Semeria. Rompendo un tubo dell’acqua, il liquido si è infiltrato nelle condotte del gas, interrompendone il passaggio. I tempi di riparazione dovrebbero, a due giorni dall’inizio dei disagi, essere relativamente brevi.

Ecco cosa scrive il Comune in una nota stampa: «Dopo la rottura della conduttura idrica nella zona della Foce, che ha provocato infiltrazioni nella tubatura del gas, Amaie è immediatamente intervenuta per riparare il guasto. Più complesse le operazioni di svuotamento e bonifica della tubatura del gas da parte dei tecnici Italgas, e relativo ripristino completo del servizio. “Da sabato siamo in continuo contatto con Italgas, i cui tecnici, che ringrazio per l’impegno, stanno lavorando senza sosta da oltre 48 ore per risolvere i problemi causati dalle infiltrazioni di acqua. Già nella serata di ieri è stato ripristinato il normale servizio a molte utenze domestiche, per oltre il 60%, e diverse attività commerciali. Oggi i tecnici di Italgas stanno lavorando per risolvere le problematiche relative alla rete per utenze domestiche e attività commerciali che insistono su corso Marconi e corso Imperatrice. La zona a ridosso dell’Aurelia è infatti quella più problematica per un maggiore accumulo di acqua rispetto alle zone collinari. Siamo davvero dispiaciuti per i disagi patiti da molte utenze e auspico che una risoluzione definitiva per tutte le utenze possa arrivare a breve”, ha spiegato il Sindaco Alberto Biancheri, che sta monitorando costantemente l’evoluzione dei lavori per il ripristino totale dei servizi nella zona della Foce. Oltre ai problemi di accumulo di acqua, la parte più complessa nella risoluzione completa dei disservizi è legata a quelle utenze dove le infiltrazioni sono arrivate agli impianti interni. “In quel caso è necessario e obbligatorio, secondo le procedure di legge, l’intervento di un idraulico per il ripristino della parte terminale della conduttura. Italgas mi ha confermato che i suoi tecnici stanno contattando direttamente le utenze interessate da questa specifica problematica aggiuntiva, spiegando loro come procedere”, ha precisato l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Per chi stesse patendo dei disagi e non si fosse ancora messo in contatto con Italgas, si ricordano i numeri di Pronto Intervento dell’azienda: 800900999 800915150»