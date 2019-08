Sanremo. Principio di incendio ad un’auto parcheggiata in una traversa di via Martiri all’altezza del civico 323. Verso le 20 da una Mercedes familiare è iniziato ad uscire fumo dal cofano. Le cause somo ancora da definire. L’immediato intervento del 115 ha comunwue posto subito fine all’emergenza. Sul posto anche una volante della polizia.