Sanremo. Grande successo in termini di presenza di pubblico e apprezzamento critico per il concerto lirico in onore della Madonna della Costa che si è svolto ieri sera tra centinaia di presenti, “incantati” da uno scenario sospeso tra cielo e terra nel piazzale del Santuario dell’Assunta.

Protagoniste della serata, in un connubio unico, la musica, il bel canto e la danza il coro di Andora, diretto da Massimiliano Viapiano, e le voci soliste di Francesco Pignataro e Chiara Novaro hanno proposto brani della tradizione operistica romantica e del primo novecento, da Verdi a Mascagni, con una selezione dei Carmina Burana di Orff. Ad accompagnare i brani Leonardo Ferretti al pianoforte col direttore Viapiano alla tastiera e le percussioni di Nico Terzi e Gabriele Viapiano.

A sottolineare la musica sono state le coreografie di Livia Gaburri eseguite dal Corpo di ballo “Progetto Danza Alassio” che tra movenze, maschere e costumi hanno illustrato la bellezza della musica. Tra i presenti anche il vescovo di Ventimiglia Sanremo, mons. Antonio Suetta, che al termine ha rivolto un saluto ringraziando gli organizzatori per l’iniziativa che, realizzata significativamente sulla soglia del Santuario, ha voluto essere una proposta di dialogo e confronto con l’intera città.

Il Rettore del Santuario, don Giuseppe Puglisi, che quest’anno ha voluto per la prima volta introdurre tale appuntamento culturale tra le celebrazioni tradizionali in onore della Madonna della Costa, ha ringraziato tutti i presenti invitando a riscoprire quella bellezza perduta o sfigurata a cui ogni uomo aspira.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Sanremo, che ha patrocinato la manifestazione, ha preso parte l’assessore ai Servizi sociali, Costanza Pireri. Il Coro di Andora animerà anche il solenne Pontificale del 15 agosto alle 11 presieduto da monsignor Suetta.