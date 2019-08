Sanremo fa guerra alle cicche di sigaretta in spiaggia: tabaccherie regalano posacenere tascabili

Sanremo. La Città dei Fiori è scesa in campo contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette e sigari sulle spiaggia. È partita oggi la campagna di Fit Imperia che vede le tabaccherie del territorio associate distribuire gratuitamente posacenere-portacicche tascabili.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sanremo il cui logo, insieme a quello della Federazione italiana tabaccai, è stato riprodotto sul piccolo contenitore: una bustina di plastica ecologica richiudibile che può essere comodamente infilate nella sabbia o tra gli scogli quando si è al mare, quindi ripresa prima di andar via e svuotata in un “vero” posacenere, per poter essere richiusa, riposta in tasca o in borsa e riportata il giorno dopo pronto per essere nuovamente riempita.

«La campagna vuole invitare le persone a una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente sensibilizzandola a non gettare i prodotti da fumo sui litorali – spiega il presidente provinciale Fit, Nicola Simone –. Oltre a Sanremo, dove al momento abbiamo distribuito circa 400 posacenere portatili, è già partita a Imperia e presto contiamo di estenderla nel resto della provincia».